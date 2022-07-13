Talyanchik

Качественное решение поставленных задач!
Не много о себе:
В IT индустрии около 10 лет, люблю свою работу и постоянно усовершенствую свои навыки. Свободное время, предпочитаю тратить на любимую семью, хороших друзей и свои хобби (дикий туризм, рыбалка, "сделай все сам").
Верю в людей!!!
Мое отношение к работе:
- Качественное выполнение поставленной задачи
- Работа выполняется в обговоренный строк
- Пока работа не выполнена на 100% - всегда на связи
- Прислушиваюсь к заказчику и вношу правки, если в этом есть необходимость
Мои навыки:
- Копирайт, рерайт
- Фигма, фотошоп
- HTML, CSS
- PHP, JS
- Python
- Видио-монтаж
Какую работу выполняю:
- Написание, уникализация статей (текста)
- Адаптивный дизайн для вашего сайта
- Сайт с нуля (wordpress, joomla, drupal)
- Помощь с доработкой сайта, построенного на популярных CMS
- Интернет магазин с нуля - OpenCart
- Помощь с работой магазина на OpenCart
- Парсинг данных с сайта, в любой удобный для вас формат
- Монтаж видеороликов
Телеграм - https://t.me/talisman444