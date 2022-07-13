Talyanchik

Анатолій Talyanchik

 
37 летУкраина/Херсон
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественное решение поставленных задач!

Не много о себе:

В IT индустрии около 10 лет, люблю свою работу и постоянно усовершенствую свои навыки. Свободное время, предпочитаю тратить на любимую семью, хороших друзей и свои хобби (дикий туризм, рыбалка, "сделай все сам").

Верю в людей!!!

Мое отношение к работе:

  • Качественное выполнение поставленной задачи
  • Работа выполняется в обговоренный строк
  • Пока работа не выполнена на 100% - всегда на связи
  • Прислушиваюсь к заказчику и вношу правки, если в этом есть необходимость

Мои навыки:

  • Копирайт, рерайт
  • Фигма, фотошоп
  • HTML, CSS
  • PHP, JS
  • Python
  • Видио-монтаж

Какую работу выполняю:

  • Написание, уникализация статей (текста)
  • Адаптивный дизайн для вашего сайта
  • Сайт с нуля (wordpress, joomla, drupal)
  • Помощь с доработкой сайта, построенного на популярных CMS
  • Интернет магазин с нуля - OpenCart
  • Помощь с работой магазина на OpenCart
  • Парсинг данных с сайта, в любой удобный для вас формат
  • Монтаж видеороликов
Связь со мной:

Телеграм - https://t.me/talisman444

PHPPythonWordPressOpenCartHTMLCSSJoomlaDrupal