Talyanchik

Качественное решение поставленных задач!

Не много о себе:

В IT индустрии около 10 лет, люблю свою работу и постоянно усовершенствую свои навыки. Свободное время, предпочитаю тратить на любимую семью, хороших друзей и свои хобби (дикий туризм, рыбалка, "сделай все сам").

Верю в людей!!!

Мое отношение к работе:

Качественное выполнение поставленной задачи

Работа выполняется в обговоренный строк

Пока работа не выполнена на 100% - всегда на связи

Прислушиваюсь к заказчику и вношу правки, если в этом есть необходимость

Мои навыки:

Копирайт, рерайт

Фигма, фотошоп

HTML, CSS

PHP, JS

Python

Видио-монтаж

Какую работу выполняю:

Написание, уникализация статей (текста)

Адаптивный дизайн для вашего сайта

Сайт с нуля (wordpress, joomla, drupal)

Помощь с доработкой сайта, построенного на популярных CMS

Интернет магазин с нуля - OpenCart

Помощь с работой магазина на OpenCart

Парсинг данных с сайта, в любой удобный для вас формат

Монтаж видеороликов

Телеграм - https://t.me/talisman444