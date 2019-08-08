TamaraKazakova65

Здравствуйте! Меня зовут Тамара Казакова, пенсионер. Живу в сельской местности. Образование средне-специальное, бухгалтер. 39 лет отработала в лесной промышленности. Прошла обучение в интенсиве "Мастер Транскрибации", имею сертификат. Продолжаю учебу для усовершенствования своих знаний в "Академии заработка в интернете". Я начинающий транскрибатор. Хочу делать качественный перевод аудио и видео ваших материалов, с учетом всех ваших требований. Честность и добропорядочность гарантирую.