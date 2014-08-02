набор текста

Семейное положение: замужем;

Телефон: +375291628857 (Vel.)

Образование: 2008г. – 2013г. «Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова», факультет – экологическая медицина, специальность – эколог-эксперт.

Опыт работы: с 2013г. – С ООО «АкваТрайпл» (организация по производству напитков) – инженер-лаборант. Обязанности:

• Контроль качества приготовленного купажного сиропа и ложного напитка перед его наливом;

• Контроль химического состава воды из скважины при её умягчении во время налива напитков;

• Контроль качества питьевой и минеральной воды, а так же напитков, газированных и негазированных, по органолептическим свойствам, по химическому составу и физическим показателям;

• Приготовление реактивов (в случае необходимости) для проверки химических показателей напитков и вод;

• Проверка бракованной продукции;

• Оформление удостоверений качества и безопасности по данной продукции;

• Приём сырья для приготовления напитков, а так же этикеточного материала, колпачков и ПЭТ по ТТН;

• Контроль влажности и температуры воздуха на складах сырья, готовой продукции и стойкости напитков и вод, а так же в химической лаборатории, микробиологической лаборатории и в весовой.

2012г. – 2013г. – СП ООО «ВитВар» (аптека) – укладчик-упаковщик (в качестве подработки). Обязанности:

• Приём товара по ТТН;

• Компостирование товара;

• Раскладка лекарственных средств по назначению;

• Оформление витрин.

Знание языков: русский, белорусский – родные; немецкий, английский – Pre-Intermediate level;

Личные качества: уверенный пользователь Word, Exсel, Power Point, быстрая обучаемость, ответственность, стремление к профессиональному росту.