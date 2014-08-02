Семейное положение: замужем;
Телефон: +375291628857 (Vel.)
Образование: 2008г. – 2013г. «Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова», факультет – экологическая медицина, специальность – эколог-эксперт.
Опыт работы: с 2013г. – С ООО «АкваТрайпл» (организация по производству напитков) – инженер-лаборант. Обязанности:
• Контроль качества приготовленного купажного сиропа и ложного напитка перед его наливом;
• Контроль химического состава воды из скважины при её умягчении во время налива напитков;
• Контроль качества питьевой и минеральной воды, а так же напитков, газированных и негазированных, по органолептическим свойствам, по химическому составу и физическим показателям;
• Приготовление реактивов (в случае необходимости) для проверки химических показателей напитков и вод;
• Проверка бракованной продукции;
• Оформление удостоверений качества и безопасности по данной продукции;
• Приём сырья для приготовления напитков, а так же этикеточного материала, колпачков и ПЭТ по ТТН;
• Контроль влажности и температуры воздуха на складах сырья, готовой продукции и стойкости напитков и вод, а так же в химической лаборатории, микробиологической лаборатории и в весовой.
2012г. – 2013г. – СП ООО «ВитВар» (аптека) – укладчик-упаковщик (в качестве подработки). Обязанности:
• Приём товара по ТТН;
• Компостирование товара;
• Раскладка лекарственных средств по назначению;
• Оформление витрин.
Знание языков: русский, белорусский – родные; немецкий, английский – Pre-Intermediate level;
Личные качества: уверенный пользователь Word, Exсel, Power Point, быстрая обучаемость, ответственность, стремление к профессиональному росту.