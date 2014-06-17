Письменные переводы (английский, немецкий языки)

Выпускница немецкого отделения историко-филологического факультета Пензенского государственного университета 2013 г. Специальность - учитель немецкого и английского языков.

Наиболее важные достижения:

Участие в III Международном студенческом форуме в Берлине, октябрь 2012 г.

Участие в международном проекте «Internationale kulturelle Woche», апрель 2012 г.

Переводчик на IV Инвестиционном форуме Пензенской области, 27-28 октября 2011 г.

Прошла подготовку на должность переводчика в рамках программы подготовки волонтёров к Олимпиаде в Сочи (немецкий язык). Специальность - бобслей, скелетон, медицинское обслуживание.

переводы немецкий

английский