Tamerlanyche

Тимур Tamerlanyche

 
48 летРоссия/Луга
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ХОРОШО ПОРАБОТАТЬ..!!))

﻿Без в/п. в профессии более 6 лет.

Портфолио
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $50
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