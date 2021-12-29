Tan679d108

Я профессионал своего дела! Тружусь на совесть!

Я - это ваш помошник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.

Совершенствую знания других языков.

Имею колоссальный опыт работы в переводах текста, наборе текста, редактуре текста. Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт работы в написании статей, без воды, четко по теме.

Также имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Работаю на результат, выполняю заказы в кротчайшие сроки за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству.