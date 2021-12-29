Tan679d108

Я профессионал своего дела! Тружусь на совесть!
Я - это ваш помошник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.
Совершенствую знания других языков.
Имею колоссальный опыт работы в переводах текста, наборе текста, редактуре текста. Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт работы в написании статей, без воды, четко по теме.
Также имею 5-летний опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Работаю на результат, выполняю заказы в кротчайшие сроки за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству.