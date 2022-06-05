Tanatopsis

На данный момент работаю контент-менеджером. Есть знания в области SEO, базовые знания html/css, опыт работы с CMS 1C Bitrix, Wordpress, ModX, Joomla. Делаю аудиты сайтов с точки зрения SEO, юзабилити и контента. Редактирую тексты, пишу анонсы, занимаюсь переводами с/на английский и немецкий языки.

В свободное время пишу художественные произведения и занимаюсь 3D моделированием.