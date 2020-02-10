Добрый день заказчик!

Меня зовут Татьяна. Сфера моих услуг и навыков очень широка. По образованию я психолог. Кроме того, занимаюсь профессионально астрологией. На данном этапе нахожусь в глубоком изучении и Web-разработки и оттачивании соответствующих навыков.

С копирайтенгом столкнулась примерно 2 года назад, и конечно же через Адвего.

На сегодняшний день имею опубликованный контент, примеры которого можно посмотреть в портфолио.

С радостью возьмусь за любую работу, любой сложности. Подправлю верстку, наполню сайт контентом.

Ответственность и порядочность, мои основные принципы.