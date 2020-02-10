Добрый день заказчик!
Меня зовут Татьяна. Сфера моих услуг и навыков очень широка. По образованию я психолог. Кроме того, занимаюсь профессионально астрологией. На данном этапе нахожусь в глубоком изучении и Web-разработки и оттачивании соответствующих навыков.
С копирайтенгом столкнулась примерно 2 года назад, и конечно же через Адвего.
На сегодняшний день имею опубликованный контент, примеры которого можно посмотреть в портфолио.
С радостью возьмусь за любую работу, любой сложности. Подправлю верстку, наполню сайт контентом.
Ответственность и порядочность, мои основные принципы.
Портфолио
- Как доменное имя способствуют продвижению бизнеса129 просмотров
- Астрологические прогнозы128 просмотров
- Статьи для сайта советов203 просмотра
- Описание категории товара для интернет-магазина182 просмотра
- Опубликованная работа134 просмотра