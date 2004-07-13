"Нас двое, а значит нашим клиентам будет в двое приятно с нами работать"

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Жуланов Андрей Степанович

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Мобильный телефон:

+7(911)009-32-70 (звонить с 8:30 до 22:00)

Дата рождения: 12.01.1961 г., (51 год)

Семейное положение:женат, младшей дочери 12 лет

Вероисповедание: Православный, воцерковленный.

Образование:

1979г. - 1984г. Свердловский архитектурный институт, кафедра дизайна. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – художник-конструктор.

Опыт работы:

-2010г. - по наст. время Фрилансер.

-2008г. – 2010г. Ленинградское книжное издательство. Главный художник.

-2003г. – 2006г. Администрация Тихвинского района Ленинградской области. Председатель комитета по архитектуре и строительству — главный архитектор.

Дополнительная информация:

Профессионально владею персональным компьютером (РС/Мас) как графический редактор и верстальщик. Фотосъемка, обработка изображений, сканирование. Сценография – опыт работы главным художником театров 5 лет.

Принимал участие в разработке сайтов.

Владею следующими программами:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Corel Painter.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию и самоорганизации, настойчивость в достижении результатов, обучаемость.

Дополнительная информация:

13.07.2004 г. объявлена благодарность Губернатора Ленинградской области

«За большой вклад в дело возвращения святыни — чудотворной Тихвинской

иконы Божией Матери в родную обитель и возрождение духовных и нравственных традиций в Ленинградской области».

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Кораблева Анастасия Александровна

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Личные данные:

+7(915)105-98-43 (звонить с 8:30 до 19:00)

Дата рождения: 05.02.1984 (28 лет)

Семейное положение: замужем, ребенку 5 лет

Вероисповедание: Православная, воцерковленная.

Образование: 2000 – 2006 г.Московский Государственный Текстильный Университет им. А.Н. Косыгина.

Специальность: Художник-стилист по моделированию костюма

Опыт работы:

-2003 - 2006г. – ООО «Модный Дом «Марлен» (С-Петербург).Разработка изделий для индивидуального пошива и промышленных коллекций. Работа с клиентом, подбор материала и фурнитуры. Оформление каталогов.

-2006 г. - Фабрика «KRISTI» (Москва), проектирование верхней женской одежды (пальто, куртки, плащи) и молодежной группы, работа с конструкторами, подбор материала и фурнитуры.

-2007 г. - Фабрика «O`Stin» (Москва), проектирование верхней женской одежды, работа с конструкторами, подбор материала и фурнитуры. Разработка принтов.

-2007г. - «BBDO» реклама

-2009г. - Компания BOSCO DI CILIEGI. Спорттовары BOSCO (Москва), старший дизайнер. Разработка сезонных коллекций (женская, мужская, детская одежда и аксессуары, сувенирная продукция), адаптация декоративных элементов (работа с конструкторами) на конструкции, разработка фурнитуры, сотрудничество с итальянскими производителями, выставка ISPO 2010

-Начиная с 2010г. - Фриланс:

*Компания BOSCO DI CILIEGI.

*OOO "Знак качества"

*Cargo Express

*OOO"Модный Дом Марлен"(разработка коллекций, работа с фирмами ткани и фурнитуры)

*HofParkett (каталога, буклеты,визитки)

*Частные школы (разработка школьной формы)

*Частные индивидуальные проекты: иллюстрации, логотипы, каталоги, и т.д.

Участие в конкурсах и показах:

-2003г., ноябрь (Москва) - Конкурс модельеров – учащихся «Образование и карьера», участник

-2005г., апрель (Москва) - Конкурс профессиональных художников - модельеров имени Н. Ламановой, участник

-2005г., май (Москва) - Конкурс дизайнеров одежды “Экзерсис”, специальный приз «За образность и художественную выразительность коллекции», приз – стажировка у дизайнера Сергея Сысоева

-2006г., декабрь (Москва) – 5-й международная Ассамблея Моды, первое место в конкурсе Fashion Photography Competition

-2009г., (Москва) Конкурс Epson

Дополнительная информация:

Профессионально владею персональным компьютером (РС/Мас) как графический редактор. Фотосъемка, обработка изображений, сканирование.

Принимала участие в разработке сайтов.

Владею следующими программами:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe InDesign)

Личные качества:

Хорошо развита интуиция, работоспособна, организаванна, ответственна, всему остальному могу быстро научиться)