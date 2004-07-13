Анастасия Кораблева TandemroadTandemroad
"Нас двое, а значит нашим клиентам будет в двое приятно с нами работать"
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Жуланов Андрей Степанович
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Мобильный телефон:
+7(911)009-32-70 (звонить с 8:30 до 22:00)
Дата рождения: 12.01.1961 г., (51 год)
Семейное положение:женат, младшей дочери 12 лет
Вероисповедание: Православный, воцерковленный.
Образование:
1979г. - 1984г. Свердловский архитектурный институт, кафедра дизайна. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация – художник-конструктор.
Опыт работы:
-2010г. - по наст. время Фрилансер.
-2008г. – 2010г. Ленинградское книжное издательство. Главный художник.
-2003г. – 2006г. Администрация Тихвинского района Ленинградской области. Председатель комитета по архитектуре и строительству — главный архитектор.
Дополнительная информация:
Профессионально владею персональным компьютером (РС/Мас) как графический редактор и верстальщик. Фотосъемка, обработка изображений, сканирование. Сценография – опыт работы главным художником театров 5 лет.
Принимал участие в разработке сайтов.
Владею следующими программами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, Corel Painter.
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию и самоорганизации, настойчивость в достижении результатов, обучаемость.
Дополнительная информация:
13.07.2004 г. объявлена благодарность Губернатора Ленинградской области
«За большой вклад в дело возвращения святыни — чудотворной Тихвинской
иконы Божией Матери в родную обитель и возрождение духовных и нравственных традиций в Ленинградской области».
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Кораблева Анастасия Александровна
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Личные данные:
+7(915)105-98-43 (звонить с 8:30 до 19:00)
Дата рождения: 05.02.1984 (28 лет)
Семейное положение: замужем, ребенку 5 лет
Вероисповедание: Православная, воцерковленная.
Образование: 2000 – 2006 г.Московский Государственный Текстильный Университет им. А.Н. Косыгина.
Специальность: Художник-стилист по моделированию костюма
Опыт работы:
-2003 - 2006г. – ООО «Модный Дом «Марлен» (С-Петербург).Разработка изделий для индивидуального пошива и промышленных коллекций. Работа с клиентом, подбор материала и фурнитуры. Оформление каталогов.
-2006 г. - Фабрика «KRISTI» (Москва), проектирование верхней женской одежды (пальто, куртки, плащи) и молодежной группы, работа с конструкторами, подбор материала и фурнитуры.
-2007 г. - Фабрика «O`Stin» (Москва), проектирование верхней женской одежды, работа с конструкторами, подбор материала и фурнитуры. Разработка принтов.
-2007г. - «BBDO» реклама
-2009г. - Компания BOSCO DI CILIEGI. Спорттовары BOSCO (Москва), старший дизайнер. Разработка сезонных коллекций (женская, мужская, детская одежда и аксессуары, сувенирная продукция), адаптация декоративных элементов (работа с конструкторами) на конструкции, разработка фурнитуры, сотрудничество с итальянскими производителями, выставка ISPO 2010
-Начиная с 2010г. - Фриланс:
*Компания BOSCO DI CILIEGI.
*OOO "Знак качества"
*Cargo Express
*OOO"Модный Дом Марлен"(разработка коллекций, работа с фирмами ткани и фурнитуры)
*HofParkett (каталога, буклеты,визитки)
*Частные школы (разработка школьной формы)
*Частные индивидуальные проекты: иллюстрации, логотипы, каталоги, и т.д.
Участие в конкурсах и показах:
-2003г., ноябрь (Москва) - Конкурс модельеров – учащихся «Образование и карьера», участник
-2005г., апрель (Москва) - Конкурс профессиональных художников - модельеров имени Н. Ламановой, участник
-2005г., май (Москва) - Конкурс дизайнеров одежды “Экзерсис”, специальный приз «За образность и художественную выразительность коллекции», приз – стажировка у дизайнера Сергея Сысоева
-2006г., декабрь (Москва) – 5-й международная Ассамблея Моды, первое место в конкурсе Fashion Photography Competition
-2009г., (Москва) Конкурс Epson
Дополнительная информация:
Профессионально владею персональным компьютером (РС/Мас) как графический редактор. Фотосъемка, обработка изображений, сканирование.
Принимала участие в разработке сайтов.
Владею следующими программами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Adobe InDesign)
Личные качества:
Хорошо развита интуиция, работоспособна, организаванна, ответственна, всему остальному могу быстро научиться)