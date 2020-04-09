Санаторий Танжер-Крым – лечение и отдых на море

Целебные сакские грязи являются одной из главных ценностей Крыма, впервые применять их для лечения суставов и других нарушений здоровья начали более 150 лет назад. Сакская грязь ценится за особые терапевтические свойства, по которым ей нет равных на территории региона. Ее используют в санаториях не только Сакского района, но и других, сегодня иловая грязь применяется в лечении широкого спектра заболеваний. Озеро, со дна которого добывают природный бальзам, примечательно еще и тем, что на его берегу более 1,5 века назад была открыта первая в Крыму грязелечебница. Не удивительно, что именно здесь применяют инновационные методики пелоидотерапии, которые позволяют полностью раскрыть лечебные свойства грязи.