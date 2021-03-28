Услуги фоторедактора/ретушора.Работаю с большими объёмами.Ретушь фотографий.Умею создавать фотоколлажи из фото.Beauti-ретушь(тоновая и цветовая корекц

Услуги фоторедактора/ретушора.Работаю с большими объёмами.Ретушь фотографий.Умею создавать фотоколлажи из фото.Beauti-ретушь(тоновая и цветовая корекцыя,удаление дефектов кожи,прорисовка светотеневого рисунка)Обтравка обьектов(удаление фона) Также работаю по заказам: -простая ретуш лица от дефектов -журнальная ретушь -художественная обтравка фото с цветокорекцыей,пластикой тела,устранением дефектов лица -другие варианты работы также расматрюВыслушаю ваши условия и готова выполнить тестовые задания...