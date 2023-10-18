Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите : вежливое и комфортное общение, продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.