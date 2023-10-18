Tania888

Татьяна Tania888

 
42 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Перепечатка текстов

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите : вежливое и комфортное общение, продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $10от 2 дней
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