Не путаю -тся и ться!

Буду рада вам предложить следующие услуги:

- переводы художественных (в том числе стихотворных) текстов, статей и обзоров с английского и французского языков;

- переводы текстов следующей тематики: логистика, транспорт, склад, таможня, ВЭД;

- написание текстов различной тематики;

- написание поздравлений в стихах и прозе.

Имею большой опыт ведения деловой переписки на русском, английском и французском языках.

Образование: лингвист

В 2007 году окончила Пятигорский Государственный Лингвистический Университет, факультет французского и английского языков.

В 2007 году окончила курсы повышения квалификации "Английский язык в сфере международного бизнеса и коммерции".

В 2015 году окончила курсы повышения квалификации "Организация, сопровождение и экскурсионное обслуживание туристов в Санкт-Петербурге".

Тотальный диктант 2015 года написала на "4" - 3 пунктуационные ошибки и 0 орфографических)))

Я 100% гуманитарий, поэтому буду особенно рада написанию художественных текстов, а также текстов на темы: культура, литература, искусство, языки, кулинария, рукоделие. За переводы технических или медицинских текстов не возьмусь.

Способы оплаты:

- WebMoney

- карты VISA/MasterCard

Способы связи:

skype: tanusha_xru

e-mail: [email protected]

mobile: +79817390704