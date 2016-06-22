Буду рада вам предложить следующие услуги:
- переводы художественных (в том числе стихотворных) текстов, статей и обзоров с английского и французского языков;
- переводы текстов следующей тематики: логистика, транспорт, склад, таможня, ВЭД;
- написание текстов различной тематики;
- написание поздравлений в стихах и прозе.
Имею большой опыт ведения деловой переписки на русском, английском и французском языках.
Образование: лингвист
В 2007 году окончила Пятигорский Государственный Лингвистический Университет, факультет французского и английского языков.
В 2007 году окончила курсы повышения квалификации "Английский язык в сфере международного бизнеса и коммерции".
В 2015 году окончила курсы повышения квалификации "Организация, сопровождение и экскурсионное обслуживание туристов в Санкт-Петербурге".
Тотальный диктант 2015 года написала на "4" - 3 пунктуационные ошибки и 0 орфографических)))
Я 100% гуманитарий, поэтому буду особенно рада написанию художественных текстов, а также текстов на темы: культура, литература, искусство, языки, кулинария, рукоделие. За переводы технических или медицинских текстов не возьмусь.
Способы оплаты:
- WebMoney
- карты VISA/MasterCard
Способы связи:
skype: tanusha_xru
e-mail: [email protected]
mobile: +79817390704
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