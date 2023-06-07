Поиск товаров в Китае

Произведу поиск необходимых вам товаров у поставщиков в Китае, помогу с заказом и доставкой образцов. Имею большой опыт работы и взаимодействия с китайскими компаниями. Есть своя база проверенных поставщиков по товарам народного потребления, мебельной фурнитуры и сырья. При запросе товаров, имеющихся в базе предоставление информации в течении 2х дней, при необходимости поиска товара ответ в течении 5 дней. Возможен срочный поиск в зависимости от сложности товара. Проверка производителей в Национальной системе распространения кредитной информации для предприятий Китая.

Низкая стоимость на первые заказы для наработки рейтинга на сайте.

Нужно для заказа:

1. Фотография или ссылка на аналогичный товар.

2. Подробное описание товара.

3. Планируемое количество к закупке.