Профессиональная фотосъемка любого уровня сложности

Личная информация

Город проживания: Санкт-Петербург

Уровень образования: Высшее

Семейное положение: Не замужем, детей нет

Опыт работы

Фотостудия "MandarinaLab", г. Санкт-Петербург

(Фотосъемки различной направленности)

Период работы:

С июля 2010 года по декабрь 2011

Должность:

Фотограф

Должностные обязанности и достижения:

Фотосъемка и обработка фотографий:

- предметная;

- свадебная;

- семейная;

- личная;

- репортажная;

- рекламная.

Рекламное агентство "Антрацит", г. Санкт-Петербург

(Рекламное агентство полного цикла)

Период работы:

С января 2010 года по март 2012 года

Должность:

Фотограф

Должностные обязанности и достижения:

Фотосъёмка и обработка фотографий:

- для каталогов продукции сети финских супермаркетов "Prisma" в Санкт-Петербурге, с периодикой один раз в три недели;

- для корпоративной газеты сети финских супермаркетов "Prisma" в Санкт-Петербурге;

- репортажная съёмка мероприятий;

- фотосессии для сайта "Prisma";

- для каталога универмага "Московский";

- рекламные съемки для универмага «Московский»;

- рекламная съёмка для талой воды "Абаго".

Freelance:

- свадебные съемки;

- репортажные фотосъемки для «Perrier», клубов «ХХХХ», мероприятий «Женская десятка»;

- фотосъемки интерьеров ресторанов «Luce», «Ля Фамиль», «Джеймс Кук», «Два Берега»;

- фотосъемки блюд для ресторанов;

- рекламные фотосъемки для рекламного агентства «Scale Up».

Образование

Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург

Дата окончания: Июнь 2011 года

Факультет: Журналистики

Специальность: Визуальная журналистика и дизайн периодических изданий

Дополнительная информация

Ключевые навыки и достижения: Репортажная, рекламная, интерьерная, предметная, портретная фотосъёмки.

При необходимости предоставляю свою группу специалистов: дизайнеров, визажистов, парикмахеров, стилистов, моделей.

Таким образом, я беру на себя, как саму фотосъемку, так и все сопутствующие услуги, «от» и «до». Работаю только с зарекомендовавшими себя профессионалами и с техникой последнего поколения.

Владение графическими пакетами: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т.д.