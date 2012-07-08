Татьяна Устинова Tanika_AstiTanika_Asti
Личная информация
Город проживания: Санкт-Петербург
Уровень образования: Высшее
Семейное положение: Не замужем, детей нет
Опыт работы
Фотостудия "MandarinaLab", г. Санкт-Петербург
(Фотосъемки различной направленности)
Период работы:
С июля 2010 года по декабрь 2011
Должность:
Фотограф
Должностные обязанности и достижения:
Фотосъемка и обработка фотографий:
- предметная;
- свадебная;
- семейная;
- личная;
- репортажная;
- рекламная.
Рекламное агентство "Антрацит", г. Санкт-Петербург
(Рекламное агентство полного цикла)
Период работы:
С января 2010 года по март 2012 года
Должность:
Фотограф
Должностные обязанности и достижения:
Фотосъёмка и обработка фотографий:
- для каталогов продукции сети финских супермаркетов "Prisma" в Санкт-Петербурге, с периодикой один раз в три недели;
- для корпоративной газеты сети финских супермаркетов "Prisma" в Санкт-Петербурге;
- репортажная съёмка мероприятий;
- фотосессии для сайта "Prisma";
- для каталога универмага "Московский";
- рекламные съемки для универмага «Московский»;
- рекламная съёмка для талой воды "Абаго".
Freelance:
- свадебные съемки;
- репортажные фотосъемки для «Perrier», клубов «ХХХХ», мероприятий «Женская десятка»;
- фотосъемки интерьеров ресторанов «Luce», «Ля Фамиль», «Джеймс Кук», «Два Берега»;
- фотосъемки блюд для ресторанов;
- рекламные фотосъемки для рекламного агентства «Scale Up».
Образование
Учебное заведение: Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Дата окончания: Июнь 2011 года
Факультет: Журналистики
Специальность: Визуальная журналистика и дизайн периодических изданий
Дополнительная информация
Ключевые навыки и достижения: Репортажная, рекламная, интерьерная, предметная, портретная фотосъёмки.
При необходимости предоставляю свою группу специалистов: дизайнеров, визажистов, парикмахеров, стилистов, моделей.
Таким образом, я беру на себя, как саму фотосъемку, так и все сопутствующие услуги, «от» и «до». Работаю только с зарекомендовавшими себя профессионалами и с техникой последнего поколения.
Владение графическими пакетами: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator и т.д.
- Без названия130 просмотров
- Без названия100 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Без названия114 просмотров