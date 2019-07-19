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Часть нашей работы можно увидеть у нас в портфолио.Проводим маркетинговое исследование по проекту заказчика,благодаря этому последующий процесс создания сайта базируется на результатах результатах исследования.Мы разрабатываем прототип сайта для конкретной аудитории и придумываем концепцию сайта в целом. Разработка дизайна Уникальный в своём роде дизайн будущего сайта способствует закреплению визуального фирменного стиля бренда. Программная часть, в свою очередь, содержит в себе перечень работ по установке cms сайта, интеграции программных модулей сайта и задач по настройке backend-интерфейса создаваемого сайта. Многозадачный процесс тестирования сайта проходит в несколько этапов: 1. Функциональное тестирование. Процесс заключается в проверке работы всех обязательных функций сайта. 2. Тестирование вёрстки. При проверке вёрстки сверяется расположение элементов, их соответствие макетам, валидность кода, кроссбраузерность и адаптивность. 3. Интерфейс-тестирование. Проводится оценка удобства использования ресурсом. Выявляются слабые и сильные стороны. Важным аспектом считается создание интерфейса сайта понятным и удобным во время использования.