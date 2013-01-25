Добрый день, уважаемые заказчики и коллеги!
Пусть мой низкий рейтинг вас не смущает — в сфере рерайтинга/копирайтинга я успешно работаю больше года, о чем свидетельствуют работы в моем портфолио.
О себе:
• выпускница филологического факультета Московского государственного университета;
• опыт работы корреспондентом, корректором, литературным редактором в печатных средствах массовой информации — более 5 лет (журнал «Севастополь. Неизвестные страницы», газеты «Литературная газета», «Севастопольская правда», «Крымское эхо»);
• опыт работы копирайтером — более года.
С удовольствием выполню для вас следующую работу:
• рерайтинг статей (уникальностью не ниже 97% по Advego Plagiatus);
• копирайтинг на любую тему с высокой плотностью ключевых слов;
• написание текстов для продвижения товаров и услуг, для рассылок, заглавных страниц сайтов;
• корректорская вычитка и литературное редактирование текстов.