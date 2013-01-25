Вы никогда не пожалеете, что доверили мне работу!

Добрый день, уважаемые заказчики и коллеги!

Пусть мой низкий рейтинг вас не смущает — в сфере рерайтинга/копирайтинга я успешно работаю больше года, о чем свидетельствуют работы в моем портфолио.

О себе:

• выпускница филологического факультета Московского государственного университета;

• опыт работы корреспондентом, корректором, литературным редактором в печатных средствах массовой информации — более 5 лет (журнал «Севастополь. Неизвестные страницы», газеты «Литературная газета», «Севастопольская правда», «Крымское эхо»);

• опыт работы копирайтером — более года.

С удовольствием выполню для вас следующую работу:

• рерайтинг статей (уникальностью не ниже 97% по Advego Plagiatus);

• копирайтинг на любую тему с высокой плотностью ключевых слов;

• написание текстов для продвижения товаров и услуг, для рассылок, заглавных страниц сайтов;

• корректорская вычитка и литературное редактирование текстов.