Оперативный розыск персонала для Вас!

Релевантный опыт работы в HR более 5 лет.Успешный подбор персонала любого уровня в сферах: HoReCa, информационные технологии, рынок труда, финансы, продажи. Опыт внутреннего и внешнего рекрутинга. Точечный и массовый подбор.

Использую классические и альтернативные источники поиска и привлечения персонала (работные сайты, соцсети, профсообщества, личные связи).

Применяю современные методики оценки персонала (кейсы, проективные вопросы, мета-программы и др.)

Всегда работаю на РЕЗУЛЬТАТ, качественно и в установленные сроки.

Оплата услуг - по договоренности. Работаю с предоплатой. Буду рада сотрудничеству!

Связаться со мной можно по:

E-mail: [email protected]