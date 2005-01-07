Ответственно подойду к воссозданию красоты по вашему желанию.

В течение нескольких лет работаю в таких программах как, Adobe Photoshop, Premiere pro, After Effects, занимаюсь обработкой фотографий, созданием карточек товаров для интернет магазинов, веду свой дискорд канал по созданию модов для такой игры как GTA5, сотрудничаю с большими дискорд каналами по дизайну. Также имею опыт работы с 3dcoat, 3ds max