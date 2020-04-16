Опыт работы:
- обработка фото для сайта, создание коллажей, презентаций, коммерческих предложений, макетов полиграфии в Photoshop;
- обработка входящих звонков, холодные звонки;
- презентационные выступления на публике;
- монтаж видео и аудио (Adobe Primere Pro, Sound Forge Pro);
- настройка рекламы Google, Facebook, Instagram;
- создание сайтов под услуги на конструкторе сайтов Lpmotor;
- организация выступлений коллектива, работа с подрядчиками;
- составление смет;
- организация авиа, работа с тур операторами;
- поиск и найм новых сотрудников;
- курирование выступлений на площадке (организация всех тех моментов).
Project Manager Упаковка бизнеса
– создание прототипов сайта, писем, презентаций в Google Doc, Photoshop;
– написание продающих текстов, писем, коммерческих предложений;
– общение с клиентов, написание технических заданий для коллектива;
– контроль реализации проекта от прототипа до готового продукта.
QA тестировщик
– поиск и описание ошибок в продуктах компании;
– ручное тестирование проектов, создание test-case, bug report;
– написание руководства пользователя;
– написание автоматических тестов с использованием WebDriver, Silenium;
– работа в Redmine, Jira.
Java Developer
– создание графического интерфейса на JavaFX.
Знания и навыки:
· Профессиональный пользователь ПК, MS PowerPoint, MS Excel, MS Word
· Базовые знания и работа Adobe Photoshop, Adobe PrimerePro, Sound Forge Pro;
· Пониманиеhtml и css, Javascript, jQuery, AJAX, написание лабораторных.
· Опыт использования SQL,СУБД PostgreSQL, MySQL;
· Понимание принципов ООП;
· Работа с Silenium, WebDriver;
· Знания и работа в Google Doc,облачных хранилищ;
· Базовые знания контекстной рекламы, продвижения в соц сетях (фб, инстаграм);
· Создание сайтов на конструкторе сайтов Lpmotor;
· Знания и работа в CRM Jira,Redmine;
· Написание продающих текстов;
· Работа в коллективе, поиск, обучение сотрудников, делегирование и курирования задач;
· Обработка входящих звонков,холодные звонки, поиск клиентов, составления скриптов продаж;
· Умение найти необходимую информацию, людей в краткие сроки;
Личные качества, о себе:
Спокойно не усну, если задача не будет решена. Если сила гугла не поможет, то при помощи силы вопросов
и окружения найду решение. Целеустремленная, усидчивая. Ценю цену слова, и
чужое время.
В свободное время творю и вытворяю - художник сценического оригинального жанра
рисование светом и золотое шоу lightdraw.com.ua.