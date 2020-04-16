Тестирование Сайтов, продажи по телефону, обработка фото, создание прототипов сайтов, настройка рекламы

Опыт работы:

- обработка фото для сайта, создание коллажей, презентаций, коммерческих предложений, макетов полиграфии в Photoshop;

- обработка входящих звонков, холодные звонки;

- презентационные выступления на публике;

- монтаж видео и аудио (Adobe Primere Pro, Sound Forge Pro);

- настройка рекламы Google, Facebook, Instagram;

- создание сайтов под услуги на конструкторе сайтов Lpmotor;

- организация выступлений коллектива, работа с подрядчиками;

- составление смет;

- организация авиа, работа с тур операторами;

- поиск и найм новых сотрудников;

- курирование выступлений на площадке (организация всех тех моментов).

Project Manager Упаковка бизнеса

– создание прототипов сайта, писем, презентаций в Google Doc, Photoshop;

– написание продающих текстов, писем, коммерческих предложений;

– общение с клиентов, написание технических заданий для коллектива;

– контроль реализации проекта от прототипа до готового продукта.

QA тестировщик

– поиск и описание ошибок в продуктах компании;

– ручное тестирование проектов, создание test-case, bug report;

– написание руководства пользователя;

– написание автоматических тестов с использованием WebDriver, Silenium;

– работа в Redmine, Jira.

Java Developer

– создание графического интерфейса на JavaFX.

Знания и навыки:

· Профессиональный пользователь ПК, MS PowerPoint, MS Excel, MS Word

· Базовые знания и работа Adobe Photoshop, Adobe PrimerePro, Sound Forge Pro;

· Пониманиеhtml и css, Javascript, jQuery, AJAX, написание лабораторных.

· Опыт использования SQL,СУБД PostgreSQL, MySQL;

· Понимание принципов ООП;

· Работа с Silenium, WebDriver;

· Знания и работа в Google Doc,облачных хранилищ;

· Базовые знания контекстной рекламы, продвижения в соц сетях (фб, инстаграм);

· Создание сайтов на конструкторе сайтов Lpmotor;

· Знания и работа в CRM Jira,Redmine;

· Написание продающих текстов;

· Работа в коллективе, поиск, обучение сотрудников, делегирование и курирования задач;

· Обработка входящих звонков,холодные звонки, поиск клиентов, составления скриптов продаж;

· Умение найти необходимую информацию, людей в краткие сроки;

Личные качества, о себе:

Спокойно не усну, если задача не будет решена. Если сила гугла не поможет, то при помощи силы вопросов

и окружения найду решение. Целеустремленная, усидчивая. Ценю цену слова, и

чужое время.

В свободное время творю и вытворяю - художник сценического оригинального жанра

рисование светом и золотое шоу lightdraw.com.ua.