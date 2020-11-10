Верстка вашего сайта, адаптивно, кроссбраузерно.
Привет!
Занимаюсь разработкой сайтов:)
---------------
Мои услуги:
— Вёрстка & Frontend— Html, css, JQuery, bootstrap— Верстка PSD/FIGMA
Преимущества работы со мной:
— Работа в срок
— Адаптивная вёрстка.
— К каждому проекту подхожу индивидуально. — Разрабатываю cайт долго, но качественно— Стараюсь постоянно совершенствовать свои навыки.Я перфекционист, поэтому все делаю как для себя, аккуратно и функционально.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка лендинг Агентство недвижимости46 просмотров
- Верстка лендинг33 просмотра