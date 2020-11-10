Верстка вашего сайта, адаптивно, кроссбраузерно.

Привет!

Занимаюсь разработкой сайтов:)

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Мои услуги:

— Вёрстка & Frontend— Html, css, JQuery, bootstrap— Верстка PSD/FIGMA

Преимущества работы со мной:

— Работа в срок

— Адаптивная вёрстка.

— К каждому проекту подхожу индивидуально. — Разрабатываю cайт долго, но качественно— Стараюсь постоянно совершенствовать свои навыки.Я перфекционист, поэтому все делаю как для себя, аккуратно и функционально.