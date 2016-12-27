Буду рада сотрудничеству!

Образование - историко-философское (Латвийский университет) и юридическое (Тюменский госуниверситет), большой опыт преподавания и управленческой деятельности, определённые достижения в области тестологии.

Имею опыт работы рерайтера и копирайтера, подготовки презентаций, управления проектами, управления персоналом.