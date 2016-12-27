Tanya-ya

Татьяна Tanya-ya

 
57 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Буду рада сотрудничеству!

Образование - историко-философское (Латвийский университет) и юридическое (Тюменский госуниверситет), большой опыт  преподавания и управленческой деятельности, определённые достижения в области тестологии.

Имею опыт работы рерайтера и копирайтера, подготовки презентаций, управления проектами, управления персоналом.

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга