Буду рада сотрудничеству!
Образование - историко-философское (Латвийский университет) и юридическое (Тюменский госуниверситет), большой опыт преподавания и управленческой деятельности, определённые достижения в области тестологии.
Имею опыт работы рерайтера и копирайтера, подготовки презентаций, управления проектами, управления персоналом.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $10
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга