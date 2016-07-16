Особисті дані: українка, 1994-го рокународження, не заміжня, дітей не маю.

Досвід роботи: 2012 – 2016 репетитор французької мови

Освіта: 2000-2010 – Хустська спеціалізованашкола №1 з поглибленим вивченням французької мови.

2010-2015- Львівський Національний Університетімені Івана Франка, спеціальність :Магістр. «Французька , англійська мова та література», + диплом ісп. мова.

2014- працюю вчителем англ. тафранц. мов у Хустській спец. школі ім. А. Волошина №1

2015- перекладаю тексти,маю можливість вислати приклади моїх робіт.

Знання та навички:

- Вільне володіння операційними системамиWindows XP Professional, Windows Vista Hpme Premium Edition , Windows 8

(Premium)

- Французька, українська, російська (переклад) – вільно

- Англійська- B2- C1

- Іспанська та угорська базовий рівень

Особисті якості:

Характер спокійний та урівноважений, але своїпогляди відстоюю активно та аргументовано. Доброзичлива, творча

особистість,комунікабельна, цілеспрямована. Вмію логічно мислити та аналізувати

,енергійна та креативна. Шкідливих звичок не маю. Захоплююся літературною

діяльністю, плаванням та гандболом.Працюю в школі, але у вільний від роботи час маю можливість займатися

перекладами.