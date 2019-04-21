Транскрибация аудио и видео файлов, набор текста.

Меня зовут Татьяна. Хочу предложить вам свои услуги по транскрибации(расшифровке) аудио, видеозаписей:

- телефонных переговоров,

- интервью,

- судебных заседаний,

- семинаров,

- вебинаров,

- лекций.

Имею высшее образование. 23 года проработала преподавателем в детской школе искусств. К работе отношусь ответственно и внимательно.

Занимаюсь транскрибацией, потому что люблю помогать другим людям, доносить мысль до массы и переводить тексты.

Для меня это важно, я уважаю труд клиента и отношусь к его записям, как своим личным.