Транскрибация аудио и видео файлов, набор текста.
Меня зовут Татьяна. Хочу предложить вам свои услуги по транскрибации(расшифровке) аудио, видеозаписей:
- телефонных переговоров,
- интервью,
- судебных заседаний,
- семинаров,
- вебинаров,
- лекций.
Имею высшее образование. 23 года проработала преподавателем в детской школе искусств. К работе отношусь ответственно и внимательно.
Занимаюсь транскрибацией, потому что люблю помогать другим людям, доносить мысль до массы и переводить тексты.
Для меня это важно, я уважаю труд клиента и отношусь к его записям, как своим личным.
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Портфолио
- Интервью81 просмотр
- Судебное заседание79 просмотров