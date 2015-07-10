Фото/ Ретушь /Фирменный стиль / Полиграфия /Дизайн сайтов, верстка /Рисунки

Только качественные, оригинальные и стильные работы.

Профиль:

- Обработка фотографий, ретушь портрета, стилизация, реставрация, коллаж, смена фона, фотомонтаж, сканирование фото, пленок и последующая обработка.

- Создание фотокниг.

- Разработка логотипов, фирменного стиля компании, дизайн и верстка сайта.

- Полиграфический дизайн

- Наружная реклама

- Рисунок (карандаш, пастель, акрил, масло)

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