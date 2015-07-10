Фото/ Ретушь /Фирменный стиль / Полиграфия /Дизайн сайтов, верстка /Рисунки
Только качественные, оригинальные и стильные работы.
Профиль:
- Обработка фотографий, ретушь портрета, стилизация, реставрация, коллаж, смена фона, фотомонтаж, сканирование фото, пленок и последующая обработка.
- Создание фотокниг.
- Разработка логотипов, фирменного стиля компании, дизайн и верстка сайта.
- Полиграфический дизайн
- Наружная реклама
- Рисунок (карандаш, пастель, акрил, масло)
Обращайтесь в любое удобное для Вас время!
e-mail: [email protected]
Портфолио
- Школа1020 просмотров