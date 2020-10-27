Обработаю вашу фотографию в любом стиле в Adobe Photoshop. Создам текст для Вашего сайта, колонки и т.д.
Здравствуйте! Если Вас интересует художественная обработка фотографий, ретушь или коллаж (а так же другие интересующие Вас манипуляции) - буду рада помочь!
Для обработки фотографий я использую профессиональную программу Adobe Photoshop, цветокоррекция с помощью Camera Raw.
Так же если Вас интересуют услуги копирайтера - обращайтесь. Текст в художественном или официальном стиле будет оформлен по Вашему вкусу. Все обсудим!
Буду рада исполнить любой каприз! Обращайтесь!