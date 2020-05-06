TanyaGribanova8

Татьяна TanyaGribanova8

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дипломированный переводчик английского языка

Занимаюсь выполнением переводов с английского языка на русский и наоборот, а также выполнением контрольных, самостоятельных, домашних работ, тестов, написанием текстов. 

  • Знание английского на уровне Advanced
  • Умение следовать инструкциям и срокам
  • Навыки быстрого поиска и анализа информации в интернете
  • Опыт работы переводчиком на международных мероприятиях, для проекта "Гудсерфинг", перевод документов для UNDP, образовательных материалов
  • Хорошее знание русского языка, правописание
  • Ответственность и добропорядочность.