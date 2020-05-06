TanyaGribanova8

Дипломированный переводчик английского языка
Занимаюсь выполнением переводов с английского языка на русский и наоборот, а также выполнением контрольных, самостоятельных, домашних работ, тестов, написанием текстов.
- Знание английского на уровне Advanced
- Умение следовать инструкциям и срокам
- Навыки быстрого поиска и анализа информации в интернете
- Опыт работы переводчиком на международных мероприятиях, для проекта "Гудсерфинг", перевод документов для UNDP, образовательных материалов
- Хорошее знание русского языка, правописание
- Ответственность и добропорядочность.
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