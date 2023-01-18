TanyaKonoplich

Начинающий специалист по контекстной рекламе

В 2021 году окончила курс по интернет маркетингу в образовательном центре “EDUGUSAROV” состоящий из 3-х блоков: Интернет - маркетинг; SMM; Контекстная реклама.

С августа 2022 года работала джуниор - специалистом в отделе платного трафика маркетингового агентства "Gusarov group". Участвовала в ведении существующих и настройке новых рекламных кампаний. За время работы дополнительно прошла обновленный курс по контекстной рекламе от EDUGUSAROV.

Навыки которые я приобрела и могу использовать во время работы:

- Подготовка и запуск рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Ads

- Работа с Direct Commander и Ads Editor

- Настройка рекламных кампаний: Поиск; Динамический поиск; Умные кампании; Баннерные рекламные кампании (РСЯ, КМС, Ремаркетинг, Медийные кампании)

- Ведение и анализ рекламных кампаний

- Составление отчетов, еженедельной сводки

- Аудит юзабилити

- Составление квиза в программе Marquiz