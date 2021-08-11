TanyaKovalTK

Верстка сайтов - использую CSS3, HTML5, JavaScript, БЭМ, SCSS, Flexbox

Здравствуйте!

С удовольтсвием сверстаю именно Ваш сайт так, чтоб гордится им, и поместить на первое место в моем портфолио!

А если еще серьезней, то предоставляю услугу верстки сайтов (кроссбраузерная, валидная, адаптивная, отзывчивая (responsive)), с использованием CSS3\JS анимации. Применяю такие технологии как HTML (HTML5), CSS (CSS3), JS, SASS, Flexbox, БЭМ.