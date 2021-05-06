TanyaLoskutova

Всем здравствуйте!
Меня зовут Татьяна. Я начинающий таргетолог, специалист по настройке рекламы во ВК!
Ищу Заказчика для опыта и кейсов абсолютно БЕСПЛАТНО. С удовольствием помогу вам привлечь новых клиентов!
Моя цель – добиться результатов от рекламы и получить нужное целевое действие (подписка, заявка,
продажа и т.п.), работа в согласии с вами, выполнение поставленных вами
задач, отчетность и долгое и плодотворное сотрудничество.
Что входит в мои услуги:
-Составление брифа
-Анализ конкурентов
-Анализ и подбор целевой аудитории (пользуюсь инструментами ТаргетХантер, Pepper.ninja)
-Тестирование
-Разработка рекламной стратегии
-Составление рекламных креативов
-Настройка таргетированной рекламы
-Запуск рекламы под целевую аудиторию
-Аналитика, ведение и корректирование рекламной кампании
-Если есть сайт, работаю с пикселями и Яндекс Метрикой (имеются сертификаты по работе с Яндекс Метрикой и Гугл
Аналитикс)
-Автоматизация таргетированной рекламы
-Ретаргетинг
А также:
- Оптимизация (снижение стоимости заявки)
- Еженедельный отчёт
- Подведение результатов
- Рекомендации по дальнейшему продвижению после тестирования
С удовольствием возьмусь за новые проекты. От вас - бюджет на рекламу, с меня – бесплатная настройка
тестовой рекламной кампании.
Плюсы сотрудничества со мной:
- Качественное выполнение работы и максимальная заинтересованность в привлечение клиентов/покупателей/заявок
- Ответственное отношение к каждому проекту, моя репутация мне дорога!
- Прислушиваюсь к мнению клиента и учитываю его пожелания
- Индивидуальный подход к каждому проекту
По всем вопросам пишите в ЛС https://vk.com/id385886