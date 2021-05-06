TanyaLoskutova

Таргетолог

Всем здравствуйте!

Меня зовут Татьяна. Я начинающий таргетолог, специалист по настройке рекламы во ВК!

Ищу Заказчика для опыта и кейсов абсолютно БЕСПЛАТНО. С удовольствием помогу вам привлечь новых клиентов!

Моя цель – добиться результатов от рекламы и получить нужное целевое действие (подписка, заявка,

продажа и т.п.), работа в согласии с вами, выполнение поставленных вами

задач, отчетность и долгое и плодотворное сотрудничество.

Что входит в мои услуги:

-Составление брифа

-Анализ конкурентов

-Анализ и подбор целевой аудитории (пользуюсь инструментами ТаргетХантер, Pepper.ninja)

-Тестирование

-Разработка рекламной стратегии

-Составление рекламных креативов

-Настройка таргетированной рекламы

-Запуск рекламы под целевую аудиторию

-Аналитика, ведение и корректирование рекламной кампании

-Если есть сайт, работаю с пикселями и Яндекс Метрикой (имеются сертификаты по работе с Яндекс Метрикой и Гугл

Аналитикс)

-Автоматизация таргетированной рекламы

-Ретаргетинг

А также:

- Оптимизация (снижение стоимости заявки)

- Еженедельный отчёт

- Подведение результатов

- Рекомендации по дальнейшему продвижению после тестирования

С удовольствием возьмусь за новые проекты. От вас - бюджет на рекламу, с меня – бесплатная настройка

тестовой рекламной кампании.

Плюсы сотрудничества со мной:

- Качественное выполнение работы и максимальная заинтересованность в привлечение клиентов/покупателей/заявок

- Ответственное отношение к каждому проекту, моя репутация мне дорога!

- Прислушиваюсь к мнению клиента и учитываю его пожелания

- Индивидуальный подход к каждому проекту

По всем вопросам пишите в ЛС https://vk.com/id385886