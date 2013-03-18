Переводчик (английский, немецкий)

Мироненко Татьяна Сергеевна

Цель: получение должности переводчика

Опыт работы:

2008-2013 – работа с корреспонденцией, переписка в чате на сайтах знакомств (английский):

• Выполнение переводов с/на английский язык;

• Переводы текущей электронной переписки с английского на русский (и наоборот);

• Ведение разговоров по телефону с иностранцами;

• Осуществление устных переводов на встречах.

2009 – по сегодня – репетиторство (английский, немецкий);

2013 – перевод аутентичных видео с английского на русский.

Высшее образование:

2007-2011 – Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Факультет иностранной филологии (английский и немецкий язык), получила базовое высшее образование по направлению подготовки «Филология (английская)», получила квалификацию бакалавра филологии, учителя (преподавателя) английского, немецкого языков и зарубежной литературы в общеобразовательной школе и дошкольных заведениях;

2011-2013 – Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, Факультет иностранной филологии (английский и немецкий язык), получила полное высшее образование по специальности «Язык и литература», квалификацию магистра филологии, преподавателя (учителя) английского, немецкого языков и зарубежной литературы в учебных заведениях I-IV уровней аккредитации.

Знания и навыки:

• Английский, русский, украинский (свободно), немецкий (выше среднего);

• Перевод с английского и немецкого на русский и украинский;

• С русского, украинского на английский;

• Владение ПК на уровне уверенного пользователя: знание Windows XP/2003, 2007, MS Office, Word, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Power Point, Skype, ABBYY Lingvo. Знание систем распознавания текста, автоматического перевода текста и обработки изображений. Знание оргтехники. Навыки работы с Интернетом. Навыки оперативного поиска необходимой информации и ее последующей обработки.

Личные качества:

Ответственность, активная жизненная позиция, целеустремлённость, быстрая обучаемость, организаторские способности, коммуникабельность, оперативность, оптимизм, инициативность.