TanyaSheva

Уверенный пользователь ПК. MS Office, интернет. фотошоп, Lightroom. db2, ms sql и тд.
Быстрое и легкое освоение любых пользовательских программ.
Работаю в сфере информационных технологий. Разрабатываю, сопровождаю, тестирую программное обеспечение. Пишу SQL запросы. Собираю и систематизирую данные.
Отлично работаю с данными (сбор , систематизация, обработка информации).
Точная, пунктуальная, ответственная, внимательная к деталям.
Обработка фото, цветокоррекция, ретушь
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