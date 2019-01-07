TanyaSheva

Татьяна TanyaSheva

 
49 летРоссия/Барнаул
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Уверенный пользователь ПК. MS Office, интернет. фотошоп, Lightroom. db2, ms sql и тд.

Быстрое и легкое освоение любых пользовательских программ.

Работаю в сфере информационных технологий. Разрабатываю, сопровождаю, тестирую программное обеспечение. Пишу SQL запросы. Собираю и систематизирую данные.

Отлично работаю с данными (сбор , систематизация, обработка информации). 

Точная, пунктуальная, ответственная, внимательная к деталям.

Обработка фото, цветокоррекция, ретушь

PhotoshopSQL