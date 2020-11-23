Татьяна Грачева Tanya_GrachevaTanya_Gracheva
ЗАНИМАЮСЬ ФОТОСЪЕМКОЙ и ОБРАБОТКОЙ ФОТОГРАФИЙ (как цифровой, так и пленочной):
-Фотосъемка только в Москве.
- съемка для каталогов.
- портретов
- съемка мероприятий
и др.
-Ретушь фотографий
-эксклюзивная обработка изображения
-цветокоррекция и тонирование фото
-фотомонтаж и создание коллажей
-реставрация фотографий
-нанесение водяных знаков
-обтравка
-замена фона
-А также:
-съемка на пленку
- создание бром-серебряных отпечатков (и в технике лит)
- в техники масляной печати
- в техники цианотипии
Сотрудничество с фотографами.
Стоимость заказа зависит от сложности работы.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
-Обсуждение тематики, и полное (подробное) тз.
-Внесение предоплаты 50% либо 100 %.
-Выполнение работы в установленные сроки.
-Если работа сложная, то показ промежуточных
вариантов.
-Оставшаяся часть оплаты (в случае 50% предоплаты).
-Передача готовой работы.
ОПЛАТА:
Карта Сбербанка
Яндекс.Деньги
Webmoney
Не делаю пробные работы без оплаты. Пробные
работы делаю за отдельную плату.
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Контакты:
+7 906 038 53 33
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