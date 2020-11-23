Фотосъемка, ретушь и обработка фото.

ЗАНИМАЮСЬ ФОТОСЪЕМКОЙ и ОБРАБОТКОЙ ФОТОГРАФИЙ (как цифровой, так и пленочной):

-Фотосъемка только в Москве.

- съемка для каталогов.

- портретов

- съемка мероприятий

и др.

-Ретушь фотографий

-эксклюзивная обработка изображения

-цветокоррекция и тонирование фото

-фотомонтаж и создание коллажей

-реставрация фотографий

-нанесение водяных знаков

-обтравка

-замена фона

-А также:

-съемка на пленку

- создание бром-серебряных отпечатков (и в технике лит)

- в техники масляной печати

- в техники цианотипии

Сотрудничество с фотографами.

Стоимость заказа зависит от сложности работы.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

-Обсуждение тематики, и полное (подробное) тз.

-Внесение предоплаты 50% либо 100 %.

-Выполнение работы в установленные сроки.

-Если работа сложная, то показ промежуточных

вариантов.

-Оставшаяся часть оплаты (в случае 50% предоплаты).

-Передача готовой работы.

ОПЛАТА:

Карта Сбербанка

Яндекс.Деньги

Webmoney

Не делаю пробные работы без оплаты. Пробные

работы делаю за отдельную плату.

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Контакты:

+7 906 038 53 33

http://vk.com/tanjusik_s