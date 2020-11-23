Tanya_Gracheva

Татьяна Грачева Tanya_Gracheva

 
41 годРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фотосъемка, ретушь и обработка фото.

ЗАНИМАЮСЬ ФОТОСЪЕМКОЙ и ОБРАБОТКОЙ ФОТОГРАФИЙ (как цифровой, так и пленочной):

-Фотосъемка только в Москве.

      - съемка для каталогов.

      - портретов

      - съемка мероприятий

      и др.

-Ретушь фотографий

       -эксклюзивная обработка изображения

       -цветокоррекция и тонирование фото

       -фотомонтаж и создание коллажей

       -реставрация фотографий

       -нанесение водяных знаков

       -обтравка

       -замена фона

-А также:

      -съемка на пленку

      - создание бром-серебряных отпечатков (и в технике лит)

      - в техники масляной печати

      - в техники цианотипии

Сотрудничество с фотографами.

Стоимость заказа зависит от сложности работы.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

-Обсуждение тематики, и полное (подробное) тз.

-Внесение предоплаты 50% либо 100 %.

-Выполнение работы в установленные сроки.

-Если работа сложная, то показ промежуточных

вариантов.

-Оставшаяся часть оплаты (в случае 50% предоплаты).

-Передача готовой работы.

ОПЛАТА:

Карта Сбербанка

Яндекс.Деньги

Webmoney

Не делаю пробные работы без оплаты. Пробные

работы делаю за отдельную плату.

_____________________________________

Контакты:

+7 906 038 53 33

http://vk.com/tanjusik_s

Ретушь фото
Портфолио
Фотосъемка
нет отзывов
$35/час
от $35от 1 часа
нет рейтинга