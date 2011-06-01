Менеджер по продажам через социальные сети
с 03.2012 по наст. время
ЧП, продажа через социальные сети и торговые площадки (продажи)
- Дистанционный продажа обуви через Vk.com, Одноклассники, aukro.ua, slando.ua.
- Ведение (консультация) клиентов к самому прямых продаж обувь (отправка продавцом через Новую почту).
- Создание и ведение групп / страниц в социальных сетях;
- Подготовка и размещение контента для сообществ в социальных сетях;
- Создание, контроль, мониторинг рекламных объявлений (разработка и дизайн рекламы с помощью Adobe Photoshop)
- Создание и проведение конкурсов розыгрыша призов.
C 06.2011 по по наст. время
Фото на документы, ретушь фотографий, фотомонтаж и другие сопутствующие услуги, связанные с фотографией (в программе Adobe Photoshop).