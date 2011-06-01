Контент-менеджер, Менеджер по продажам через социальные сети

Менеджер по продажам через социальные сети

с 03.2012 по наст. время

ЧП, продажа через социальные сети и торговые площадки (продажи)

- Дистанционный продажа обуви через Vk.com, Одноклассники, aukro.ua, slando.ua.

- Ведение (консультация) клиентов к самому прямых продаж обувь (отправка продавцом через Новую почту).

- Создание и ведение групп / страниц в социальных сетях;

- Подготовка и размещение контента для сообществ в социальных сетях;

- Создание, контроль, мониторинг рекламных объявлений (разработка и дизайн рекламы с помощью Adobe Photoshop)

- Создание и проведение конкурсов розыгрыша призов.

C 06.2011 по по наст. время

Фото на документы, ретушь фотографий, фотомонтаж и другие сопутствующие услуги, связанные с фотографией (в программе Adobe Photoshop).