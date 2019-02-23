Tanya_Rominskaya

Добрый день всем! Готова к работе.

Ответственная, исполнительная. Всегда стараюсь найти общий язык с людьми. Не конфликтная. Готова к сотрудничеству.Высшее экономическое образование.Опыт работы СПИ (УФСП России по Волгоградской обл.), кассир-операционист (организация, специализирующаяся на выдаче микрозаймов). На сегодняшний день являюсь мамой в декретном отпуске. Что касается хобби - рукоделие (вязание), чтение художественной литературы. Есть опыт набора текста на основе рукописей.