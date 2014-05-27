Community manager

Знание языков

2011

TOEFL

TOEFL, 67\120

Опыт работы 3 года 7 месяцев

Февраль 2014 — июль 2014

6 месяцев

One Click Development Inc.

Симферополь, www.facebook.com/slashear

9 месяцев

BLIZKO

Санкт-Петербург, blizko.ru

заполнение контентом,

рерайт текстов,

аналитика (google analytics, live internet),

работа с YML файлами и XLS, работа с МТС (автосекретарь, виртуальный менеджер).