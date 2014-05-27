Community manager
Знание языков
- Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Украинский — свободно владею
2011
TOEFL
TOEFL, 67\120
Опыт работы 3 года 7 месяцев
Февраль 2014 — июль 2014
6 месяцев
One Click Development Inc.
Симферополь, www.facebook.com/slashear
- Communicate with funs,
SMM on Facebook, VKontakte, twitter, instagram, google +
Writing the articles (http://gamesauce.org/news/2014/05/27/slashear-standing-up-again/ )
Branding the game Slashear
Communicate with press and bloggers
9 месяцев
BLIZKO
Санкт-Петербург, blizko.ru
- Создание сайтов на портале,
заполнение контентом,
рерайт текстов,
аналитика (google analytics, live internet),
работа с YML файлами и XLS, работа с МТС (автосекретарь, виртуальный менеджер).
2 месяца
АР Крым, automobile.ru
- модератор сайта
Модерация отзывов на сайте, оцифровка отзывов.