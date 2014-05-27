Tanyache

Татьяна Tanyache

 
33 годаУкраина/Симферополь
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Community manager

Знание языков

    Русский — родной

    Английский — могу проходить интервью

    Украинский — свободно владею

Тесты, экзамены

2011

TOEFL

TOEFL, 67\120

Опыт работы 3 года 7 месяцев

Февраль 2014 — июль 2014

6 месяцев

One Click Development Inc.

Симферополь, www.facebook.com/slashear

Декабрь 2012 — август 2013

9 месяцев

BLIZKO

Санкт-Петербург, blizko.ru

    Создание сайтов на портале,

    заполнение контентом,

    рерайт текстов,

    аналитика (google analytics, live internet),

    работа с YML файлами и XLS, работа с МТС (автосекретарь, виртуальный менеджер).

Ноябрь 2012 — декабрь 2012

2 месяца

автомобайл.укр

АР Крым, automobile.ru

    модератор сайта

    Модерация отзывов на сайте, оцифровка отзывов.

Рерайт текста