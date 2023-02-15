Tanyavissa

UX/UI - моё всё, если хотите функциональный и эстетичный сайт для вашего бизнеса - это ко мне.

Моё портфолио: https://www.behance.net/tanyaviss

В веб-дизайне 2019 года, работаю в проектах различной сложности и направленности. Cамозанятый специалист, постоянно обучаюсь и слежу за трендами.



Главный рабочий инструмент - Figma. В работе использую варианты, auto layout и прочие удобные и необходимые инструменты. Я универсальный дизайнер, специализируюсь на создании функциональных и удобных прототипов, простых лендингов и сложных многостраничных адаптивных сайтов. В работе над дизайном полагаюсь, в первую очередь, на пользовательский опыт, стараюсь сделать удобные и интуитивно понятные интерфейсы для пользователей, при этом решая все бизнес-задачи, которые ставит мне заказчик.



В работе ценю открытость в коммуникации среди сотрудников, персональный подход, грамотную работу с мотивацией, прогрессивность и открытость для "удалёнщиков" .



О себе: люблю путешествия, античную литературу, музыку 60-ых и животных.