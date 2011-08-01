Дизайнер интерьеров

Годы работы:01.08.2011г. по 20.09.2013год

Должность: помощником дизайнера интерьеров

Обязанности : Разработка архитектурных и дизайн проектов с нуля.Создание объемно-планировочных решений, отрисовка чертежей и эскизов,

подготовка всей рабочей документации. Сопровождение объекта на стадии

реализации подбор строительных и отделочных материалов, оборудования; консультирование

заказчика; организация ремонтно-отделочных работ; управление строительными

бригадами..