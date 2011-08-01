Татьяна Tanyshka11190Tanyshka11190
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Дизайнер интерьеров
Годы работы:01.08.2011г. по 20.09.2013год
Должность: помощником дизайнера интерьеров
Обязанности : Разработка архитектурных и дизайн проектов с нуля.Создание объемно-планировочных решений, отрисовка чертежей и эскизов,
подготовка всей рабочей документации. Сопровождение объекта на стадии
реализации подбор строительных и отделочных материалов, оборудования; консультирование
заказчика; организация ремонтно-отделочных работ; управление строительными
бригадами..
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Портфолио
Интерьеры и Экстерьеры
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