Дизайн интерьера

Закончила НОУ НеваЭксперт по Специальности Дизайн среды

Занимаюсь дизайн проектами более 6 лет

Помогу Вам с расстановкой мебели, покажу как будет выглядеть Ваш проект и конечно же с подбором мебели и материалов