Татьяна Tanyshka11190maiTanyshka11190mai
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Дизайн интерьера
Закончила НОУ НеваЭксперт по Специальности Дизайн среды
Занимаюсь дизайн проектами более 6 лет
Помогу Вам с расстановкой мебели, покажу как будет выглядеть Ваш проект и конечно же с подбором мебели и материалов
Я против войны в Украине!
Портфолио
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