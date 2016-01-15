Работаю качественно и с душой)))

Здравствуйте, уважаемые Заказчики) Очень приятно, что Вы зашли на мою страничку. Здесь Вы найдете общительного, коммуникабельного и разносторонне развитого человека. Давайте знакомиться - зовут меня Татьяна. По образованию я сценарист-режиссер. То есть, это моя непосредственная работа - писать тексты. Работаю над многими темами, те, которые не знаю - изучаю, и принимаю в работу. Ответственная и обязательная. Все всегда сдаю в срок, а то и раньше. Наше сотрудничество Вас не разочарует. Попробуете??? Жду.