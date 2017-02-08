Специалист по контент-наполнению

Я являюсь руководителем отдела контент-наполнения крупной сети интернет-магазинов.

В моем подчинении штат контент-менеджеров и копирайтеров, однако, кроме функций руководителя и администратора, из-за большого объема работы я также выполняю обязанности по наполнению интернет-магазинов информацией (поиск, обработка фотографий, заполнение карточек товаров, первичная работа по сео-оптимизации, написание описаний и т.д.). Большой опыт работы с cms: Wordpress, Joomla, OpenCart и т.д.