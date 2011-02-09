VBulletin, phpBB , SMF, VPS, VDS, статьи, описания, стихи, прозы, тексты

Люблю наблюдать улыбки,счастье и блеск души в каждом человеке на земле.

Очень люблю отправляться в ЛЕС и всю природу в целом. Поистине самая гармоническая структура - это Природа (Матушка Земля). Подхожу ко всем проектам с целью и намерением максимально гармонизировать их по природным законам восприятия и позитивно заряженными энергиями! Реализовываю проекты и дизайны не стандартных и не привычных восприятию сознания. Также увлекаюсь живой этнической музыкой, играю и делаю сам музыкальны инструменты (hand-made).

С радостью и всем сердцем помогу вам по гармонизации и заряду положительной энергией ваши проекты и ресурсы!

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Пишу статьи, стихи, поэзии, художественные тексты или просто хорошие рассказы, описания, истории. Придумаю вам хорошие и правильные названия вашего проекта и всего сопутствующего, а также концепцию и идею вашему направлению!

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vBulletin, phpBB , SMF.

- установка Форумов

- настройки, оптимизации и подстройки под ваши желания

- администрация и модерация

- установка МОДов

- фирменная разработка стиля(скина) форума

- создание уникальных иконок форума

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Установка или Перенос сайта, форума на другой хостинг, VPS, VDS.

Контент-наполнение информацией ваши проекты.