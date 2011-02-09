Люблю наблюдать улыбки,счастье и блеск души в каждом человеке на земле.
Очень люблю отправляться в ЛЕС и всю природу в целом. Поистине самая гармоническая структура - это Природа (Матушка Земля). Подхожу ко всем проектам с целью и намерением максимально гармонизировать их по природным законам восприятия и позитивно заряженными энергиями! Реализовываю проекты и дизайны не стандартных и не привычных восприятию сознания. Также увлекаюсь живой этнической музыкой, играю и делаю сам музыкальны инструменты (hand-made).
С радостью и всем сердцем помогу вам по гармонизации и заряду положительной энергией ваши проекты и ресурсы!
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Пишу статьи, стихи, поэзии, художественные тексты или просто хорошие рассказы, описания, истории. Придумаю вам хорошие и правильные названия вашего проекта и всего сопутствующего, а также концепцию и идею вашему направлению!
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vBulletin, phpBB , SMF.
- установка Форумов
- настройки, оптимизации и подстройки под ваши желания
- администрация и модерация
- установка МОДов
- фирменная разработка стиля(скина) форума
- создание уникальных иконок форума
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Установка или Перенос сайта, форума на другой хостинг, VPS, VDS.
Контент-наполнение информацией ваши проекты.