ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM
Здравствуйте!
Меня зовут Ольга.
Я менеджер по закупке рекламы у блогеров, которая поможет привлечь живую аудиторию в Ваш профиль (Увеличить продажи). Цена за подписчика в среднем выходит от 2 до 7 рублей.
Если описать меня двумя словами, то это будут: ответственность и многозадачность.
Ещё, я с отличием закончила курс в школе Шурика Сусанина "100plus" и "Инсталогия" Саши Митрошиной.
Если Вы захотите привлечь живую аудиторию в свой профиль, напишите мне,я помогу Вам со всеми нюансами, которые нужны для достижения хорошего результата.
Заранее спасибо за ответ!
Так же у меня есть опыт (Более 6 лет) в качестве HR generalist.
Действие аккаунта приостановлено!