ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга.

Я менеджер по закупке рекламы у блогеров, которая поможет привлечь живую аудиторию в Ваш профиль (Увеличить продажи). Цена за подписчика в среднем выходит от 2 до 7 рублей.

Если описать меня двумя словами, то это будут: ответственность и многозадачность.

Ещё, я с отличием закончила курс в школе Шурика Сусанина "100plus" и "Инсталогия" Саши Митрошиной.

Если Вы захотите привлечь живую аудиторию в свой профиль, напишите мне,я помогу Вам со всеми нюансами, которые нужны для достижения хорошего результата.

Заранее спасибо за ответ!