TaranVadim

Facebook&Instagram Ads Specialst SMM/Facebook&Instagram SMM специалист

🔥Знаю всё про Instagram и Facebook🔥

☀️Добрый день, я занимаюсь SMM и рекламой уже несколько лет, знаю про это почти всё! Как найти клиента, как упаковать ваш товар/страничку, как настроить рекламу и как продать!

Есть опыт в огромном кол-ве ниш: Обучение плаванию, косметика, чехлы, подарочные боксы, одежда/кроссовки,тренажёрные залы, салоны красоты, онлайн-школы, детские развлекательные комнаты, исполнитель поп-музыки, тур-агенства, товарка трендовых товаров, визы, инфо бизнес и т.д.

⚠️Моя основная специализация- привести в ваш бизнес платёжеспособных клиентов через Instagram и Facebook. А так же создать продающиеся креативы (баннеры/анимации/текста/видео).

Так же оказываю услуги:

 Создание лендингов под рекламу.

Настройка и ведение таргет-рекламы в Инстаграм/Facebook

Изготовление аккаунтов С НУЛЯ с последующим запуском и ведением.

Предоставление контент-менеджера (тот, кто будет вести страничку за вас с контент-планом и написанием продажных постов)

☝️Если вам такое не надо, проведу личный аудит по ведению (что выкладывать, как, во сколько, что писать в описание и т.д.)

Вместе с вами выведем ваши посты в ТОП9 по ГЕО и #.

Анализ конкурентов, подбор самых новых фишек для вашей ниши, которых они не используют.

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⛔️ К каждому проекту я отношусь с душой и строго индивидуально, поэтому с просьбами, вроде: "Сделай, пойдёт результат- а потом мы заплатим"-сразу мимо.

⛔️ Я не школьник-самоучка, который за 5к в месяц накрутит вам 5-10-20к подписчиков и поставит масфол, а потом скажет что не получилось привести реальных клиентов, cорри. Я предоставляю исключительно качественные услуги, сотрудничая со мной вы можете быть уверены в результате, что доказано множеством успешных кейсов.