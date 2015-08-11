Предлагаю вашему вниманию услуги дизайна для ваших сайтов.

• Полноценный дизайн сайта (главная + внутряки)

• Ре дизайн сайтов

• Дизайн шапок и отдельных элементов

На выходе получаем PSD макет со всеми слоями и шрифтами.

Работал 2 года в дизайн студии, поэтому опыт имеется.

Сроки выполнения с 2 до 7 дней зависит от сложности работы.

Заказы выполняются в порядке очереди.

Приветствуется ТЗ и пару сайтов, которые вам симпатизируют или различные детали

На ваше усмотрение.

По оплате производится предоплата в размере 40%

• Дизайна сайтов от 60$ до 80$

• Внутряки по 6-10$ за каждую

• Шапка от 20$ до 30$.

Так же

Занимаюсь изготовлением сайтов на (Drupal) любой сложности . Цена сугубо индивидуальна.