Предлагаю вашему вниманию услуги дизайна для ваших сайтов.
• Полноценный дизайн сайта (главная + внутряки)
• Ре дизайн сайтов
• Дизайн шапок и отдельных элементов
На выходе получаем PSD макет со всеми слоями и шрифтами.
Работал 2 года в дизайн студии, поэтому опыт имеется.
Сроки выполнения с 2 до 7 дней зависит от сложности работы.
Заказы выполняются в порядке очереди.
Приветствуется ТЗ и пару сайтов, которые вам симпатизируют или различные детали
На ваше усмотрение.
По оплате производится предоплата в размере 40%
• Дизайна сайтов от 60$ до 80$
• Внутряки по 6-10$ за каждую
• Шапка от 20$ до 30$.
Так же
Занимаюсь изготовлением сайтов на (Drupal) любой сложности . Цена сугубо индивидуальна.
Портфолио
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Дизайн сайтов
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от $80
от 2 дней
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