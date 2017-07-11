TarasKovaliuk

Переводчик с/на АНглийский, Русский, Украинский

Переводчик фрилансер с семилетним опытом работы. Языковые пары: Английский, Немецкий, Русский, Украинский Тематики: любые. Ищу интересные и/или долгострочные проекты и челленджи. Буду рад любым предложениям.Больше всего опыта имею в переводах статей, документов, резюме, научных публикаций, локализации сайтов, игр, приложений, инструкций и руководств в сфере Маркетинга, ПО, Физики, Медицины, Лингвистики, Авто.

Также, профессионально занимаюсь:

- Транскрибацией

- Редактурой

- Написанием статей, блог-постов, веб-контента, научных работ и публикаций.

Проведу необходимое количесво времени в исследовании для создания качественного и уникального SEO контента для Вашего сайта на нужном Вам языке (Английский, Немецкий, Украинский, Русский).

Что Вы получаете нанимая меня:

✓ Исследование рынка и Ваших потребностей

✓ Гострайтинг. Все права передаются Вам.

✓ Быстрая отдача

✓ 100% уникальный текст

✓ Безукоризненная грамматика + оригинальные идеи.

Свяжитесь со мной сейчас для обсуждения деталей предстоящей работы.