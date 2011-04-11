Программирование в 1С

- Опыт работы с конфигурациями на базе платформы 7.7, 8.0, 8.1.

- Опыт разработки конфигураций «с нуля».

- Опыт анализа сложных запросов и чужого кода.

- Опыт работы в области разработки проектов 1С - 3 года.

- Опыт работы с типовыми конфигурациями 1С-Бухгалтерия 8 для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины 8.1

- доработка конфигураций в соответствии со спецификой деятельности предприятия и потребностей пользователей, администрирование 1С, поддержка пользователей. Знание основ, конфигурирование управленческого и бухгалтерского учета, ведение и конфигурирование кадрового учета и механизма начисления зарплаты.

- Отличное знание и опыт практического использования всех объектов платформы 8.1.

- Отличное знание возможностей и опыт практического использования возможностей языка запросов.

- Опыт интеграции нескольких конфигураций (XML, OLE, COM, планы обмена).

Умение подготавливать технические задания.

Наличие сертификатов:

- 1С Профессионал по прикладному решению «1С Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины»;

- 1С Профессионал по прикладному решению «1С Бухгалтерия 8 для Украины»;

- 1С Профессионал по прикладному решению «1С: Предприятие 8. Управление торговлей для Украины »