- Опыт работы с конфигурациями на базе платформы 7.7, 8.0, 8.1.
- Опыт разработки конфигураций «с нуля».
- Опыт анализа сложных запросов и чужого кода.
- Опыт работы в области разработки проектов 1С - 3 года.
- Опыт работы с типовыми конфигурациями 1С-Бухгалтерия 8 для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины 8.1
- доработка конфигураций в соответствии со спецификой деятельности предприятия и потребностей пользователей, администрирование 1С, поддержка пользователей. Знание основ, конфигурирование управленческого и бухгалтерского учета, ведение и конфигурирование кадрового учета и механизма начисления зарплаты.
- Отличное знание и опыт практического использования всех объектов платформы 8.1.
- Отличное знание возможностей и опыт практического использования возможностей языка запросов.
- Опыт интеграции нескольких конфигураций (XML, OLE, COM, планы обмена).
Умение подготавливать технические задания.
Наличие сертификатов:
- 1С Профессионал по прикладному решению «1С Зарплата и Управление Персоналом 8 для Украины»;
- 1С Профессионал по прикладному решению «1С Бухгалтерия 8 для Украины»;
- 1С Профессионал по прикладному решению «1С: Предприятие 8. Управление торговлей для Украины »