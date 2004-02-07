Графический дизайн как смысл жизни. Здравствуйте!

Студентка Харьковской государственной академии дизайна и искусств!

Цель: набраться опыта и стать профессионалом своего дела.

Требования: сделать Вас счастливыми!

Только ступаю на этот тернистый путь фрилансера, но уже есть такие навыки:

Иллюстрации и Рисунки: хорошее знание анатомии, светотени оживит любую картинку!

Векторная графика: без пёстрых несочетаемых цветов!

Дизайн упаковок: никаких шаблонных работ (только если сами захотите).

Дизайн презентаций: иду в ногу с заказчиком и исполняю любые пожелания!

Гарантирую заказчику:

-Аккуратную и качественную работу.

-Либо сделано в срок, либо раньше!

-Никаких предоплат или платных корректировок!

Всё ради довольного заказчика)

Как со мной связаться?

Viber/Telegram: +380991151892

Email: [email protected]

Instagram: @dassshkatar