Студентка Харьковской государственной академии дизайна и искусств!
Цель: набраться опыта и стать профессионалом своего дела.
Требования: сделать Вас счастливыми!
Только ступаю на этот тернистый путь фрилансера, но уже есть такие навыки:
Иллюстрации и Рисунки: хорошее знание анатомии, светотени оживит любую картинку!
Векторная графика: без пёстрых несочетаемых цветов!
Дизайн упаковок: никаких шаблонных работ (только если сами захотите).
Дизайн презентаций: иду в ногу с заказчиком и исполняю любые пожелания!
Гарантирую заказчику:
-Аккуратную и качественную работу.
-Либо сделано в срок, либо раньше!
-Никаких предоплат или платных корректировок!
Всё ради довольного заказчика)
Как со мной связаться?
Viber/Telegram: +380991151892
Email: [email protected]
Instagram: @dassshkatar
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