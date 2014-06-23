дизайнер-верстальщик полиграфии
Предлагаю услуги по дизайну, верстке, подготовке к печати (цифра, офсет) различных видов полиграфической продукции (визитки, листовки, буклеты, лифлеты, брошюры и т.д.)
Цветоделение, цветокоррекция, художественная и техническая ретушь.
Мои цены Вас приятно удивят!
Готов сделать тестовое задание.
http://issuu.com/39814 - недавние работы.
www.tarasque.ru - сайт-визитка
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Верстка полиграфии
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