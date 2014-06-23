Tarasque

Александр Тарасов Tarasque

 
58 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
дизайнер-верстальщик полиграфии

Предлагаю услуги по дизайну, верстке, подготовке к печати (цифра, офсет) различных видов полиграфической продукции (визитки, листовки, буклеты, лифлеты, брошюры и т.д.)

Цветоделение, цветокоррекция, художественная и техническая ретушь.

Мои цены Вас приятно удивят!

Готов сделать тестовое задание.

http://issuu.com/39814 - недавние работы.

www.tarasque.ru - сайт-визитка

Сайт-визитка
Верстка полиграфии
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