TargetHelp

Здравствуйте!
Меня зовут –Сергей, живу в Киеве. Мне – 43 года. Я – глава семьи и отец двух замечательных
детишек). На данном жизненном этапе, я – начинающий таргетолог.
В 2002 г. я с отличием закончил Киевский национальный экономический университет получив степень магистра по специальности - «Менеджер проектов и консалтинг». Последние 13 лет я работал в
компании-лидере телекоммуникационного рынка Украины – Киевстар. Работал в продажах,
взаимодействуя с партнерами в разных каналах продажах: электронное пополнение,
мультибрендовая и монобрендовая розницы.
Сейчас я прошел обучение таргетированной рекламы в Facebook и Instаgram под наставничеством основателя специализированного агентства (при необходимости, предоставлю сертификат). Владею навыками настройки и запуска рекламных кампаний, построения чат-ботов и воронок продаж, верстки одностраничных сайтов
в конструкторе Tilda. На этом процесс обучения не заканчивается. В планах – получение специализированных
сертификатов Facebook (Blueprint) и Google Ads. По жизни, всегда открыт к обучению и склонен расширять профессиональные горизонты.
Похвастаться портфолио выполненных проектов, к сожалению, не могу, нахожусь в начале нового пути. Фальсифицировать – не хочу, неправильно с обмана начинать взаимоотношения. Со своей стороны,
могу гарантировать серьезный подход к реализации каждого проекта, т.к нацелен на долгосрочное сотрудничество. Долгий период работы в большой компании, ответственное отношение к учебе в университете и мое отцовство – подтверждение серьезности моих намерений.
В сотрудничестве со мной Вы получите надежного помощника и сможете немного сэкономить, т.к. на первом этапе, стоимость моих услуг будет ниже рынка.
Поэтому, буду рад нашему сотрудничеству!
Сделаю все от меня зависящее, чтобы Вас не разочаровать.
До встречи!