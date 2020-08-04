TargetHelp

Таргетолог (FB/Instagram), построение чат-ботов и воронок продаж

Здравствуйте!

Меня зовут –Сергей, живу в Киеве. Мне – 43 года. Я – глава семьи и отец двух замечательных

детишек). На данном жизненном этапе, я – начинающий таргетолог.

В 2002 г. я с отличием закончил Киевский национальный экономический университет получив степень магистра по специальности - «Менеджер проектов и консалтинг». Последние 13 лет я работал в

компании-лидере телекоммуникационного рынка Украины – Киевстар. Работал в продажах,

взаимодействуя с партнерами в разных каналах продажах: электронное пополнение,

мультибрендовая и монобрендовая розницы.

Сейчас я прошел обучение таргетированной рекламы в Facebook и Instаgram под наставничеством основателя специализированного агентства (при необходимости, предоставлю сертификат). Владею навыками настройки и запуска рекламных кампаний, построения чат-ботов и воронок продаж, верстки одностраничных сайтов

в конструкторе Tilda. На этом процесс обучения не заканчивается. В планах – получение специализированных

сертификатов Facebook (Blueprint) и Google Ads. По жизни, всегда открыт к обучению и склонен расширять профессиональные горизонты.

Похвастаться портфолио выполненных проектов, к сожалению, не могу, нахожусь в начале нового пути. Фальсифицировать – не хочу, неправильно с обмана начинать взаимоотношения. Со своей стороны,

могу гарантировать серьезный подход к реализации каждого проекта, т.к нацелен на долгосрочное сотрудничество. Долгий период работы в большой компании, ответственное отношение к учебе в университете и мое отцовство – подтверждение серьезности моих намерений.

В сотрудничестве со мной Вы получите надежного помощника и сможете немного сэкономить, т.к. на первом этапе, стоимость моих услуг будет ниже рынка.

Поэтому, буду рад нашему сотрудничеству!

Сделаю все от меня зависящее, чтобы Вас не разочаровать.

До встречи!